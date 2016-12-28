Beeline объявляет о продлении акции по переносу на следующий месяц неиспользованных минут, МБ и SMS для абонентов постоплатной системы расчетов тарифных планов «Смарт». Акция будет действовать до 31 декабря 2017 года. По условиям акции неизрасходованные в течение месяца минуты, SMS и МБ переносятся на следующий месяц и суммируются с новым пакетом разговорного времени, интернета и SMS. При этом абонент может накапливать минуты, SMS и МБ до одномесячного объема минут, SMS, МБ предоставляемых в рамках тарифного плана. Так, абоненты тарифного плана «Смарт 7500» могут максимально накопить 350 минут разговорного времени на другие моб.сети РА и НКР, США, Россия и Канада, 1000 SMS и 12000 МБ интернета. «По многочисленным просьбам наших абонентов, мы вновь продлеваем акцию по переносу неиспользованных минут, SMS и интернета. Накануне новогодних праздников и рождественских каникул наша инициатива особенно актуальна, так как позволяет абонентам быть уверенными, что в нужный момент накопленный резерв будет под рукой и клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами использования услуг Beeline», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Получить дополнительную информацию о линейке тарифных планов «Смарт» можно на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.
Beeline продлил накопительную акцию на постоплатных тарифных планах «Смарт»
- Бизнес - 28 Декабря 2016, 11:44