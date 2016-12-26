Сумма внешнего долга озадачивает, но есть риски, которыми необходимо управлять – ЦБ

Любой долг включает в себя риски. «Но риски есть и когда берешь долг, и когда не берешь. Не берешь – не создаешь возможности для развития экономики, берешь – сталкиваешься с проблемами обслуживания этих кредитов. Поэтому мы детально представляем, говорим во время отчетов, какие мы видим риски», - об этом в беседе с Tert.am сказал замминистра финансов РА, главный казначей Армении Атом Джанджугазян. Отвечая на замечание по поводу того, что мы продолжаем брать внешние кредиты, несмотря на заявления по поводу того,что мы подошли к опасному порогу долга, Джанджугазян сказал: «Это естественный процесс, то есть, конечно, подобное положение дел озадачивает, но оцениваем также, что есть риски, которыми необходимо управлять», - сказал он. Отметим, что по данным министерства финансов, по положению на конец августа текущего года, государственный долг Армении составлял около 5.5 млрд долларов, что продолжило расти до конца года, составив 54.4% ВВП. Отметим, что в 2015-2016 годах государственный долг Армении продолжил стремительно расти с 43.7% до 54.4% ВВП. Об этом сообщает tert.am.