Экономические показатели снижаются

Положение в экономике Армении не улучшается, за 11 месяцев показатель экономической активности составил 0,6%. Сегодня Национальная статистическая служба опубликовала данные, и, по сравнению с октябрем, этот показатель снизился в ноябре на 5%. В январе-ноябре валовой сельскохозяйственный продукт сократился на 6,1%, объем строительства – на 10,9%, производство электроэнергии на 6.4%. За тот же период промышленное производство выросло на 6,8%, торговый оборот – на 8%. Экономическая активность снижается с июля, хотя в начале года говорили о выоких темпах роста. В первом квартале экономическая активность составила 8,7%, но уже в первом полугодии этот показатель снизился до 4,4%, в январе – июле – 4%, в январе-августе – 3,8%, январе-сентябре – 1,6%, а в январе-октябре – 0,4% Год завершается по сути с нулевым приростом, хотя бюджет предусматривает как минимум 2,2% прироста.