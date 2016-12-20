Армения получила мандат на переговоры о присоединении к общему авиапространству Евросоюза

Армения получила мандат от Евросоюза на проведение переговоров о присоединении к общему авиационному пространству союза, сказал журналистам во вторник начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Сергей Аветисян. По его словам, мандат был получен 1 декабря в Брюсселе. "Это дает нам право в начале 2017 года начать переговоры. Соглашение даст нам право на либерализацию полетов сразу со всеми странами Евросоюза", - цитирует Аветисяна АМИ “Новости-Армения”. Глава ГУГА затруднился точно указать сроки заключения соглашения, выразив надежду, что это произойдет достаточно быстро. Аветисян также отверг опасения о том, что присоединение к общему авиационному пространству Евросоюза создаст противоречия в контексте членства Армении в ЕАЭС. "ЕАЭС также стремится к либерализации сферы", - сказал Аветисян. Как пишет агентство, для авиационного рынка Армении данное соглашение имеет важное значение, поскольку предусматривает обеспечение определенного уровня открытости и либерализацию авиационного рынка. В результате присоединения к соглашению, между Арменией и 28 странами ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим. Это означает интеграцию с европейским авиационным рынком, содействие выходу армянских бизнесменов на внешние рынки, превращение в важную транзитную страну в сфере воздушного транспорта. Из стран-членов Восточного партнерства к единому авиационному пространству уже присоединились Молдова, Грузия и Украина.