Экспорт Армении за 11 месяцев вырос на 21,2%, а импорт - на 2%

/АРКА/. Объем внешнеторгового оборота в Армении, согласно предварительным статистическим данным, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 8%, составив порядка $4 576,3 млн. Об этом агентству «АРКА» сообщили в Национальной статистической службе Армении. По данным НСС, объём экспорта за отчётный период составил $1 621,7 млн., увеличившись на 21,2% по сравнению с тем же периодом 2015 года. При этом объем импорта за отчётный период вырос на 2%, составив порядка $2 954,6 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за 11 месяцев текущего года составило $1 332,9 млн. Показатель экономической активности Армении, по предварительным статистическим данным, в январе-ноябре 2016 года вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает Национальная статистическая служба республики. Следует отметить, что рост экономической активности начал замедляться со второй половины года. Так, по итогам 6 месяцев экономическая активность составляла 4,8%, за январь-июль – 3%, за январь-август – 2,4%, январь-сентябрь – 1,6%, январь- октябрь – 0,4%. Однако в ноябре рост экономической активность восстановился и в этом месяце к ноябрю прошлого года данный показатель вырос на 2,3%. Рост экономической активности за 11 месяцев обеспечили три сферы: промышленность, сфера торговли и услуг. Так, за отчётный период было произведено промышленной продукции примерно на 1 285,6 млрд. драмов, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сфера услуг - на 7,8% до 1 141,9 млрд. драмов и оборот внутренней торговли – на 0,3% до 1 944,1 млрд. драмов. При этом, объем сельхозпродукции составил более 836,1 млрд. драмов (спад на 6,1%), а объем строительства – 320,1 млрд. драмов (спад на 10,9%). Объем внешнеторгового оборота в Армении по итогам января-ноября 2016 года составил около $4 576,3 млн., увеличившись по сравнению с тем же периодом 2015 года примерно на 8%. По данным НСС, в ноябре по сравнению с октябрем потребительские цены выросли на 1%, а по сравнению с ноябрем прошлого года снизились на 1,4%. Согласно бюджету, рост ВВП Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%. ($1 – 482.68 драма).