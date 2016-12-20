«Коммерсантъ» узнал о национализации активов «Газпрома» в Турции

В начале декабря Турция фактически национализировала Akfel Holding, в котором владеют долями «Газпром» и Газпромбанк, узнала газета «Коммерсантъ». По мнению источников издания, газовый спор с Турцией «уже обеспечен» Крупнейший частный импортер российского газа в Турцию Akfel Holding фактически национализирован властями по чрезвычайному декрету № 674, принятому после июльской попытки госпереворота в этой стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Газпром», как уточняет издание, имеет миноритарный пакет в холдинге, а 60-процентным пакетом в двух компаниях холдинга владеет СП Akfel и Газпромбанка. «У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — рассказал близкий к «Газпрому» собеседник издания. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, по информации газеты, во время визита премьера Турции Бинали Йылдырыма в Москву пытался обсудить с ним создавшееся положение, однако «тот не дал предметных пояснений». Akfel приходится примерно 20%, при этом на долю группы приходится 55% всех поставок турецким частным импортерам, утверждает газета. Три крупнейшие структуры Akfel Holding имеют контракты с «Газпромом» на поставку более 5 млрд кубометров газа в год. Источники издания рассказали, что 2 декабря турецкие власти полностью сменили совет директоров Akfel Holding, в него вошли представители Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультанты. Как рассказали источники, близкие к акционерам Akfel, TMSF неформально сообщил им, что «выполняет функции акционеров». Собеседники газеты также рассказали, что, поскольку скидка на газ для частных импортеров перестает действовать с 2017 года, компании должны вести переговоры о цене на 2017 год. Но сейчас, отметили источники, они практически свернуты. Поэтому, делают вывод собеседники газеты, локальный газовый спор с Турцией уже неизбежен. В то же время российской стороне нужны рабочие отношения с турецкими властями для реализации политически важного проекта «Турецкий поток», пишет газета. 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией о строительстве газопровода «Турецкий поток», 2 декабря за ратификацию межправительственного соглашения с Россией по «Турецкому потоку» проголосовал парламент Турции. В тот же день после переговоров с премьером Турции Миллер заявил, что морской участок газопровода «Турецкий поток» начнут строить во второй половине 2017 года. «Обе нитки, и первая и вторая, будут введены в строй до конца 2019 года», — сказал тогда глава «Газпрома». 8 декабря «дочка» ПАО «Газпром» компания South Stream Transport подписала со швейцарской компанией Allseas Group контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток».

