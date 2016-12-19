Beeline возьмет на работу школьников и студентов в рамках проекта Generation Z

Beeline объявляет о запуске проекта Generation Z для учеников старших школ и студентов. В рамках проекта компания предложит участникам четырехчасовой рабочий день, оплату труда и уникальную возможность работы в одной из крупнейших компаний Армении.В рамках первого этапа проекта Beeline пригласил ректоров и директоров ведущих учебных заведений Армении для обсуждения деталей программы. В ходе встречи достигнута договоренность о том, что руководители учебных заведений представят список лучших учеников и студентов, из которых, по итогам конкурса по формату бизнес игры, будут выявлены победители–участники проекта, обладающие требуемыми компетенциями.В общей сложности в проекте примут участие воспитанники 5 школ и 5 университетов.«Проект Generation Z созвучен нашей глобальной программе Make your Mark, благодаря которой мы предоставляем возможность молодежи своими же силами изменить жизнь к лучшему. Будущих участников проекта ждет участие в текущих проектах компании, интересные практические задачи, позволяющие применить свои знания на практике и возможность поработать с ведущими специалистами различных сфер. Для нас, как для инновационной компании, это отличная возможность пополнить ряды наших сотрудников целеустремленной и талантливой молодежью. Благодаря этому проекту мы объединяем технологии, наш опыт и образование, чтобы помочь молодежи преодолеть трудности и правильно построить свое будущее», - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.«Сегодня на рынке труда идет борьба за таланты. Каждая компания хочет, чтобы у нее работали яркие, инновационные и амбициозные молодые сотрудники. Но, примечательно, что не все компании готовы работать с подрастающим поколением, отличающимся от нас своим поведением, своими приоритетами. Наша цель - вовлечь в работу представителей нового поколения Z, наших будущих сотрудников и клиентов, и вместе с ними разрабатывать продукты и услуги будущего - продукты, которыми будут пользоваться они и их дети. Это взаимовыгодный проект, потому что сотрудничество между нашей компанией и учебными заведениями поможет им ознакомиться с правилами и задачами бизнеса, понять, какие компетенции необходимо развивать у молодежи, чтобы они были конкурентоспособными на рынке. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы сможем остановить утечку ярких мозгов из страны, предоставляя им работу на родине», - отметила Директор по организационному развитию и работе с персоналом Beeline в Армении Марине Галстян.Отметим, что проект Generation Z стартует в начале 2017 года.