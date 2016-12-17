Правительство Армении намерено серьезно взяться за проблему общественного транспорта

В Правительстве Армении состоялось очередное заседание Совета управления инвестиционными программами дорожного коридора «Север-Юг», устойчивого городского развития и модернизации Северного коридора. Заседание прошло под председательством премьер-министра Карена Карапетяна. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян, в первую очередь, поинтересовался ситуацией, сложившейся на КПП «Верхний Ларс». Министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян доложил о том, что на данный момент дорога открыта для легковых автомобилей. Грузинская сторона и сегодня продолжит соответствующие работы, в результате которых ожидается, что будет открыт путь и для грузовых машин. Глава Правительства Армении счел необходимым при подобных чрезвычайных ситуациях иметь постоянного представителя на КПП «Верхний Ларс» и дал соответствующие поручения. Перейдя к вопросам повестки дня, Совет обсудил инициативу внесения изменений в план закупок по кредитному соглашению «Инвестиционная программа устойчивого городского развития: Транш-1». Было отмечено, что в программу включены также проекты строительства новых транспортных узлов, которые пока находятся на стадии обсуждения. Совет также утвердил результаты оценки конкурса по определению консультанта по вопросу новой маршрутной сети общественного транспорта, тарифам и единой билетной системе в рамках «Инвестиционной программы устойчивого городского развития. Транш-1». Премьер-министр отметил важность внедрения в Ереване новой современной маршрутной сети, подчеркнув, что необходимо последовательно работать в этом направлении. «Мы должны создать умную систему, в этом спасение нашей транспортной сферы, иного выхода у нас нет. Мы должны собрать нормальную группу для создания этой сети, нормально диагностировать наши проблемы, представить характеристики сети, потоков. Мы должны проводить последовательную работу с компанией, победившей в конкурсе», – сказал Карапетян, отметив при этом важность внедрения системы билетов для студентов и отдельных других групп населения. Затем совет обсудил и одобрил конкурсные документы по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак в рамках «Инвестиционной программы устойчивого городского развития. Транш-2». Было отмечено, что дорога будет иметь длину в 15 км, стоимость строительных работ оценивается в 36 млн. долларов. Участники заседания утвердили результаты оценки конкурса по строительству дорожного участка Давиташен-Аштарак. Был также представлен отчет о ходе выполнения поручений, которые были даны на предыдущем заседании совета. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Правительство Армении намерено серьезно взяться за проблему общественного транспорта
- Бизнес - 17 Декабря 2016, 15:38