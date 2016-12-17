Трамп выходит из бизнес-проектов в Азербайджане и Грузии

Компания избранного президента США прекращает участие в нескольких девелоперских проектах. Trump Organisation отозвала лицензионное соглашение по строительству отеля в Азербайджане и намерена пойти на такой же шаг по отношению к подрядчикам в Грузии. Адвокат Трампа Алан Гартен заявил, что девелоперы проектов в упомянутых странах не смогли выполнить условия лицензионного соглашения. Гартен подчеркнул, что речь идет о "нормальном ведении дел", а не о сокращении рисков возникновения конфликта интересов. В тоже время, как пишет Ассошиэйтед пресс, выход Трампа из этих проектов вполне может означать стремление прекратить деловые отношения, которые могут нанести ущерб репутации Трампа-президента. Так, партнером Trump Organisation в Азербайджане был Анар Мамедов - сын министра транспорта страны Зии Мамедова, которого американские дипломаты якобы называли "слишком коррумпированным даже по меркам Азербайджана". На этой неделе компания Трампа также отменила лицензионную сделку по строительству отеля в Бразилии, а недавно были закрыты четыре дочерние фирмы Trump Organisation, которые, возможно, были созданы под реализацию проектов в Саудовской Аравии. И в Бразилии, и в Азербайджане, и в Грузии Trump Organisation занималась возведением отелей в курортных районах. Однако ни один из проектов на данный момент не доведен до конца. Ранее Трамп заявил, что не будет передавать свой бизнес в доверительное управление стороннему брокеру. Избранный президент намерен доверить руководство своими активами сыновьям и нескольким топ-менеджерам.