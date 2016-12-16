АРМБИЗНЕСБАНК финансирует энергоэффективный бизнес

Уважаемые клиенты и партнеры, АРМБИЗНЕСБАНК, подчеркивая важность эффективной организации хозяйственной деятельности своих клиентов, внедряет новый вид кредитования. АРМБИЗНЕСБАНК, при сотрудничестве с немецким банком KfW, в рамках программы "Энергоэффективность для микро, малых и средних предприятий " предлагает юридическим лицам и предпринимателям резидентам РА кредитный продукт "ABB-Энергоэффективный бизнес" в виде кредита или невозобновляемой кредитной линии. Цель продукта – это расширить возможности юридическим лицам и предпринимателям за счет повышения энергоэффективности бизнеса, а именно: - снизить затраты энергии на единицу стоимости продукта и в целом по бизнесу, - получить конкурентное преимущество, - добавить производственные мощности, - улучшить качество предоставляемых услуг и продукции, - повысить комфортность труда для сотрудников и т.д. Кредитная программа предназначена для отопления, вентиляции, освещения, охлаждения, теплоизоляции зданий, приобретения оборудования для пищевой промышленности и других секторов экономики, обновление автопарка и других целей. Размер кредитования устанавливается следующим образом: при предоставлении недвижимого имущества - в размере до 60% от ликвидационной стоимости, при предоставлении движимого имущества - в размере до 50%, а при предоставлении оборотных средств - в размере до 40%. Энергоэффективный кредит выдается только в драмах РА, со сроком погашения от 1-го до 5-и лет, минимальная сумма кредита - 1,000,000 драм РА. Преимущество кредитования - низкая годовая номинальная процентная ставка, которая составляет 11.4%, а также порядок расчета процентной ставки на неснижаемый остаток. С целевыми направлениями и условиями финансирования можно подробно ознакомиться на официальном сайте или в ближайшем филиале АРМБИЗНЕСБАНКА.