Внешний долг Армении не достиг опасного порога - Минфин

/АРКА/. Внешний государственный долг Армении не достиг опасного порога, считает начальник управления по управлению госдолгом Министерства финансов Аршалуйс Маркарян.

"Мы не позволим, чтобы внешний долг достиг опасного порога. Мы сохраним его в управляемых и безопасных рамках", - сказал Маркарян в четверг журналистам в ходе мероприятия, посвященного презентации реформ в сфере управления государственным долгом Армении в рамках программы ЕС.

По его словам, влияние долга становится ощутимым во время кризиса, войн и т.д. "Тогда доходы сокращаются, и процесс сразу бросается в глаза. К счастью нам удалось обеспечить такую структуру долга, которая позволяет нам сегодня его увеличить", - добавил Маркарян.

Согласно данным НСС, внешний госдолг республики на конец октября 2016 года составил $4 543,5 млн., снизившись за месяц на 1% или на $48,4 млн. по сравнению с прошлым месяцем.

В структуре внешнего госдолга около $4 044,5 млн. приходится на задолженность правительства Армении (спад на $41 млн.), а долг Центробанка республики составляет $498,9 млн. (спад на $7,4 млн.).

Внутренний долг Армении в конце октября составил $1 063,29 млн., увеличившись на $58,9 млн. При этом около $971,6 млн. приходится на гособлигации, приобретённые резидентами, гособлигации в иностранной валюте составили $84,6 млн., внутренние гарантии – $7 млн.

Согласно госбюджету Армении, госдолг страны в 2016 году составит 49,4% от ВВП, а соотношение внешний долг к ВВП – 42,8%. Размер государственного долга по итогам 2016 года составит $5,569 млрд., из которого 86,6% - внешний долг.