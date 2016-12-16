У КПП «Верхний Ларс» выстраиваются огромные очереди и не только из-за погоды, а из-за бюрократии

Директор компании по международным грузоперевозкам «Мегатранс» Гарник Алексанян утверждает, причиной простоя грузовых автомобилей на КПП Ларс более 10 дней не только погода, но бюрократия на пограничном КПП Грузия-Россия. В беседе с Tert.am он сказал, что машины, работающие по их заказу, уже 10 дней, как стоят в Ларсе, сообщает tert.am. «Положение очень плохое, дорога закрыта, и не дают никаких надежд на то, когда она откроется. Один момент открылась, некоторые машины проехали, но сейчас опять закрыта», - сказал бизнесмен. На вопрос, что они ждут от правительства Армении в связи с этой ситуацией, бизнесмен ответил: «Не думаю, что наше правительство может помочь в этом вопросе, до сих пор ничего подобного не было. Но как-то этот вопрос должен быть решен, поскольку эта проблема постоянно повторяется, в год по несколько раз мы встаем перед одной и той же проблемой. Нужно что-то придумать, чтобы машины быстро проезжали КПП. Оформление очень медленно осуществляется, очень много бюрократических проволочек. Машина может прождать целый день оформления для того, чтобы проехать через КПП, тогда как, на мой взгляд, 15-20 минут было бы вполне достаточно для этой процедуры». Отметим, что на данный момент, по сведениям министра транспорта, связи и информационных технологий, на КПП Ларс с российской стороны скопилось 700 машин, 400 из которых, в основном, грузовики, с грузинской стороны меньше машин скопилось. Об этом сообщает tert.am.