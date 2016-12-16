Некоторые армянские компании с госучастием будут приватизированы – премьер-министр

АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства в четверг поручил руководителям ряда министерств и ведомств представить список коммерческих организаций с государственным участием, которые необходимо включить в программу приватизации госимущества. По его словам, соответствующий список должен быть обсужден с Управлением по управлению госимуществом и представлен в течение трех недель. "Данное решение необходимо утвердит для стимулирования привлечения инвестиций, содействия в решении производственных проблем, в частности, создания рабочих мест и существенного повышения качества предоставляемых услуг", - сказал Карапетян. При этом он отметил, что возможная дальнейшая приватизация компаний с госучастием должна проводиться исключительно с учетом конкретного программного направления. В данной связи премьер-министр поручил начальнику Управления по управлению госимуществом Арману Саакяну обобщить представленные предложения и разработать изменения в программу приватизации госимущества. Саакян, в свою очередь, отметил, что ведомство уже завершило проведение финансово-экономического мониторинга программы приватизации за 2015 год, а показатели 2016 года будут представлены в мае 2017 года.