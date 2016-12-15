Встреча с «Газпромом» завершилась безрезультатно - Каладзе

Встреча с «Газпромом» завершилась безрезультатно. У них есть свои соображения, а у нас свои позиции», - заявил журналистам вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, комментируя вопрос о его встрече с руководством «Газпром экспорта». По словам Каладзе, его позиция заключается в том, чтобы остались уже существующие условия. «Вы знаете, что ежегодно оформляется то соглашение, которое существует. Это соглашение по транзиту. Конкретно, что касается содержания встречи, с их стороны шла речь о переходе на финансовую оплату. Плату за транзит сегодня мы берем в виде природного газа (10% от полного объема пропущенного газа). Для нас их предложение неприемлемо. У нас есть свои соображения, и мы всегда будем соблюдать интересы нашей страны», - отметил Каха Каладзе.