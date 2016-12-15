Армянский драм имеет весьма стабильный рейтинг – Татул Манасерян

Экономист Татул Манасерян отметил в беседе с Tert.am, что сейчас происходит повышение курса доллара, и эти процессы нельзя ограничивать территорией Армении и обуславливать армянским драмов. «В данном случае американский доллар девальвируется, что обусловлено восходящим развитием американской экономики. С другой стороны наблюдается тенденция ревальвации российского рубля, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны, поскольку это нанесло некий урон российскому экспорту, тоже самое касается американского экспорта», - сказал он. Экономист отметил, что в Армении у армянского драма весьма стабильный рейтинг и, в частности, в 2015, 2016 годах, по сравнению с национальными валютами других стран постсоветского пространства, самой стабильной была национальная валюта Республики Армения. «Это можно считать одной из гарантий стабильности и в социальном, и в экономическом, и финансовом контекстах», - сказал он. Татул Манасерян не исключил, что снижение курса может иметь положительное влияние по нескольким пунктам, в частности, может быть выгодной для экспорта. «Не забывайте, что в последние годы именно экспортеры говорят о том, что если курс драма снизится в некотором смысле, то это будет выгодно для них, хотя это не должно быть искустсвенно», - сказал он и отметил, что ревальвация рубля и доллара положительно повлияет на повышение объемов трансфертов. Об этом сообщает tert.am.