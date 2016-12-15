Цена на бензин в Армении снизится весной 2017 году

/АРКА/. Цена на бензин в Армении и других странах ЕАЭС снизится весной 2017 года, пишет газета "Паст" (Факт). "В марте-апреле следующего года в странах ЕАЭС будет установлена единая цена на бензин. Он будет импортироваться из России, где топливо намного качественнее. По нашим подсчетам цены на бензин снизятся приблизительно на 45-46 драмов. Так как российский бензин слишком дешевый, даже несмотря на транспортные расходы его стоимость у нас будет намного дешевле" ,- отмечается в публикации. На данный момент средняя цена бензина составляет 355,2 драма за литр.