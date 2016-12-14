ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система, как ожидалось, повысила ключевую ставку на 25 б.п. Регулятор намерен повысить ставку в 2017 году трижды. Неоднократное увеличение ставок окажет давление на рубль, считают эксперты Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США на заседании 14 декабря повысил ключевую ставку до 0,5–0,75%, следует из данных на сайте регулятора. Решение соответствовало ожиданиям глобального финансового рынка. Последний раз регулятор повышал ставку в конце прошлого года на фоне улучшения экономических показателей. Решение о повышении ставки в этом году ФРС приняла на основании позитивных данных по рынку труда и инфляции. «В последние месяцы наблюдался устойчивый рост занятости населения и сокращение доли безработных», — говорится в комментарии регулятора.

