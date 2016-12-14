Премьер-министр Армении встретился с главами 10 компаний – крупнейших налогоплательщиков

Премьер-министр Армении Карен Карапетян провел встречу с руководителями 10 крупнейших налогоплательщиков. В ходе встречи были выслушаны предложения о шагах, которые создадут благоприятные условия для дальнейшего развития. Как сообщает пресс-служба правительства, говоря о волнующих их проблемах. Руководители крупнейших налогоплательщиков отметили большие размеры налоговых выплат и необходимость упрощения таможенного администрирования, сокращение сроков растаможки. Говоря о налоговых выплатах, премьер-министр отметил, что в следующем году планирует совместно работать с Государственным комитетом по госдоходам. «Ясно, что проблема должна быть решена. Мы планируем в следующем году довольно агрессивный рост», - отметил премьер, добавив, что в качестве необходимого шага предусмотрено сокращение выплат. Отвечая на вопрос о том, что компании, специализирующиеся на ввозе дизтоплива работают с нулевой прибылью, премьер-министр отметил, что конкурентное поле урегулируется. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с улучшением инфраструктур и нормативным полем, расширением деятельности компаний-крупнейших налогоплательщиков. Премьер-министр предложил вместе с заинтересованными ведомствами создать площадку для детального обсуждения поднятых вопросов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.