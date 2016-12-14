КРОУ дала согласие на инвестиционную программу 2017-2019 гг. ЗАО «Газпром Армения»

В ходе заседания Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения 14 декабря был обсужден вопрос предоставления согласия инвестиционной программе ЗАО «Газпром Армения» на 2017-2019 гг. Об этом сообщает пресс-служба КРОУ. Обсуждая вышеуказанный вопрос, Комиссия по регулирования общественных услуг решила предоставить согласие на инвестиционные программы 2017-2019гг. ЗАО «Газпром Армения» с целью вложения 32,5 млрд драмов, без учета НДС, на модернизацию и расширение Абовянской станции подземного хранилища газа, присоединения новых абонентов и на осуществления других инвестиций.