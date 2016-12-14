ААЭС возобновила производство электроэнергии после ремонта

/АРКА/. Армянская атомная электростанция возобновила производство электроэнергии после завершения очередного планового ремонта, сообщили в среду в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны. "Армянская АЭС была отключена от энергосети 20 сентября для планового ремонта и заправки топливом", - говорится в сообщении. Помимо указанных работ были осуществлены также мероприятия, предусмотренные первым этапом программы продления сроков эксплуатации действующего энергоблока, в частности, комплексное исследование систем, оборудования и конструкций. Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок АЭС был введен в строй в 1976 году, но после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек, АЭС была остановлена. Повторно она была введена в действие в ноябре 1995 года в связи с жесточайшим энергетическим кризисом в республике. По оценкам экспертов, АЭС может функционировать до 2016 года. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении сроков эксплуатации второго энергоблока АЭС в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока. Росатом совместно с армянскими экспертами договорились работать над реализацией проекта по продлению срока эксплуатации АЭС на десять лет — до 2026 года. Планируется, что эти работы начнутся весной 2017 года и продлятся около полугода. Армения и Россия подписали соглашение, в соответствии с которым армянское правительство получит кредит в размере 270 миллионов долларов и 30 миллионов долларов в качестве гранта на финансирование этих работ.