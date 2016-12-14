Правительство Армении предлагает провести налоговую амнистию

/АРКА/. Правительство Армении предложило парламентарием пакет законодательных изменений, предусматривающий проведение амнистии и налоговых льгот, сказал во вторник в парламенте заместитель председателя Комитета госдоходов Армении Вахтанг Мирумян. По его словам, поправками предлагается освободить от налогообложения самозанятых людей, с годовым оборотом до 9 млн. драмов и при этом не имеющих оплачиваемых сотрудников. Данная поправка будет распространяться на 23 вида деятельности, в том числе производство и ремонт одежды, изготовление деревянных изделий, курсы обучения языкам, гостевые дома и прочее. "Речь идет о порядка 1570 лицах, которые будут освобождены от налогов, а общая сумма льгот, предоставленных по данному виду налога, составит порядка 400 млн. драмов", - сказал Мирумян. Он отметил, что частным предпринимателям и нотариусам предлагается простить задолженности по подоходному налогу и соцвыплатам в период до конца 2012 года, а также штрафы по ним. Замглавы Комитета также сообщил, что планируется освободить физических лиц от штрафов за просрочку НДС со сделок (продажа более одной машины, земельного участка или дома в течение года - ред), заключенных до 30 сентября 2016 года. Но в течение 90 дней после вступления закона в силу они должны будут уплатить налог на добавленную стоимость, освобождаясь от выплат штрафов. Он также отметил, что налогоплательщикам, не осуществляющим фактическую деятельность, не имеющим имущественных и налоговых обязательств, будет предоставлена возможность ликвидации по упрощенной процедуре, при этом налоговые органы готовы простить таким структурам задолженности в пределах до 10 тыс. драмов. "Поправками предусматривается, что хозсубъекты, имеющие неотраженные своевременно в отчетах налоги, получат возможность самостоятельно задекларировать недостачи, что позволит не применять к ним штрафы", - сказал Мирумян. Как отметил замглавы Комитета, поправки предусматривают также перенести внедрение контрольно-кассовых аппаратов нового поколения с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года. "В последний раз подобная налоговая амнистия была принята в 2012 году, в результате чего налоговые поступления были откорректированы, увеличившись на 8,8 млрд. драмов, и аналогичную отдачу мы ожидаем и в этот раз", - сказал Мирумян. ($1 - 484,31 драма).