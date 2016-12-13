Евросоюз выделит 6,3 млн евро на 7 программ развития регионов Армении

Евросоюз выделил 6,3 млн евро грантов на 7 программ развития регионов Армении в рамках программы EU for Regions. Программы-победители были названы в ходе обсуждения проекта 13 декабря в Ереване. В числе победителей – фонд Microsoft Innovation Center Armenia (ИТ-курсы для безработных выпускников вузов в г. Гюмри и Ширакской области, с высоким показателем бедности), мэрия г. Капан (юг Армении, производство плит для тротуаров из отработанного бытового пластика), НПО «Поддержка Ноемберяну» (производство пищевых продуктов в приграничных сёлах и городах Тавушской области), а также организация научных и учебных услуг Флорентийского университета (внедрение возобновляемой энергии и развитие туризма в Вайоцдзорской области). Об этом сообщает news.am.