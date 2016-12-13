Цена на нефть во вторник закрепилась выше $55

/АРКА/. Цены на нефть, взлетев в понедельник на 2,5%, во вторник начали терять позитивную динамику из-за вновь вернувшихся на рынок сомнений в эффективности исторической сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК по снижению мировой добычи почти на 2%. В понедельник в ходе сессии Brent достигала $57,89 за баррель, максимума с июля 2015 года, закрылись торги также на рекордной за полтора года отметке в $55,69, передает Интерфакс. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 по московскому времени подешевел на 8 центов до - $55,61 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 0,3% - до $52,66 за баррель. Участники рынка видят высокие риски, связанные с реализацией соглашения, которое, как говорят сами нефтедобывающие страны, должно поднять цены выше $60 за баррель.