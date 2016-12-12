Beeline расширил сеть 4G в Ереване и запустил 4G роуминг в 13 странах

Beeline объявляет о значительном расширении покрытия LTE/4G сети в Ереване и запуске 4Gроуминга в сетях 15 операторов в 13 странах.В частности, количество базовых 4G станций Beeline увеличено вдвое с момента запуска сети в сентябре текущего года. Кроме этого, Beeline запустил 4G роуминг для своих абонентов в 13 странах мира, среди которых: Грузия, Италия, Канада, Китай, Россия, США и др.«Мир телекоммуникаций продолжает осваивать новые технологии сетей 4 поколения и Beeline, как крупнейший оператор в стране, старается предложить своим абонентам все преимущества использования самых современных сетей и технологий. Мы не только активным образом расширяем собственную сеть 4G, но и гордимся возможностью предложитьLTE роуминг в других странах для своих абонентов», - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.Для использования 4G роуминга у абонента должна быть SIM-карта и телефон с поддержкой LTE.Отметим, что в сеть 4G/LTE Beeline была запущена в опытно-коммерческую эксплуатацию в начале сентября 2016 года. Дополнительную информацию о роуминге Beeline и способах его подключения можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.