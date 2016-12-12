Кто приобретет 25% магистрального газопровода, по которому российский газ попадает через Грузию в Армению

Tert.am Премьер Георгий Квирикашвили объявил, что на продажу будет вынесено 25% акций «Корпорации нефти и газа». Это вызвало большое беспокойство в Армении, которое не стихает уже две недели. Причина в том, что эта корпорация владеет магистральным газопроводом, по которому российский газ попадает через Грузию в Армению, а его реальными покупателями являются две компании - российский «Газпром» и азербайджанский «Сокар». Именно интерес «Сокара» вызвал беспокойство в Ереване. С другой стороны, часть грузинских экспертов считает неприемлемым продажу 25% акций российскому «Газпрому», пишет газета «Резонанси», передает Business Грузия. «Примечательно, что в январе большой протест вызвали переговоры министра энергетики Кахи Каладзе с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером по поводу стоимости транзита российского газа в Армению и приобретения Грузией дополнительных объемов российского газа, из-за чего в Тбилиси власти обвинили «в проведении интересов страны-оккупанта». В итоге соглашение о приобретении дополнительных объемов газа Грузия заключила с Азербайджаном. По словам члена «Грузинской мечты» Реваза Арвеладзе, тогда особого протеста не было, поэтому если «Газпром» купит эти 25% акций, никаких серьезных выступлений он не ждет. Власти же продадут долю тому, чье предложение будет экономически более выгодным. О продаже магистрального газопровода сейчас речь не идет. Еще в 2005 году Саакашвили планировал продать 100% акций «Газпрому», что вызвало большой протест внутри страны и после вмешательства США сделка сорвалась. Сейчас же эта тема вновь стала актуальной», - отмечает издание. «26 ноября в парламенте Квирикашвили заявил, что правительство планирует продать 25% акций «Грузинских железных дорог» и «Корпорации нефти и газа». Квирикашвили также отметил, что правительство уже провело переговоры с инвестиционным банками и ждет благоприятного периода для вынесения акций компаний на фондовую биржу. В прессе уже называются потенциальные покупатели - «Газпром» и «Сокар». Одним из самых реальных покупателей считается «Сокар», что вызывает большое беспокойство в Ереване. «Корпорация нефти и газа» управляет проходящим по Грузии магистральным газопроводом «Север-Юг», с помощью которого Армения получает российский газ. Это заявление Квирикашвили было громом посреди ясного неба для Армении и в местных СМИ не стихают обсуждения, насколько опасным является переход инфраструктурного объекта стратегического значения в руки государства, с которым у Армении открытый конфликт и которое постоянно проводит вражескую пропаганду», - продолжает издание. «Продажа 25% не позволит компании как-либо контролировать деятельность. Поэтому даже если азербайджанская сторона захочет, она не сможет действовать против интересов армянской стороны. «Сокар» принадлежит Азербайджану, но является международной организацией и дорожит репутацией. Он работает в рамках международных обязательств, которые подразумевают, что даже в случае войны эта жизненно важная инфраструктура должна работать без проблем. Истерия в СМИ понятна, но я хочу успокоить наших армянских друзей и заявить, что продажа акций никак не будет угрожать поставкам газа в Армению. Мы еще раз должны доказать им, что всегда выполняем наши обязательства», - заявил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.