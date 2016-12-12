Эдуардо Эрнекян заявил, что продолжит осуществлять инвестиционные проекты в Армении

Аргентинский предприниматель и филантроп армянского происхождения Эдуардо Эрнекян – один из самых крупных и успешных инвесторов в армянскую экономику, и правительство Армении готово продолжить эффективное сотрудничество. Об этом заявил сегодня на встрече с предпринимателем премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как передает пресс-служба армянского правительства, Карен Карапетян и Эдуардо Эрнекян обменялись мнениями относительно хода реализуемых в Армении совместных программ, перспектив новых проектов в различных сферах. Собеседники обсудили, в частности, вопросы, связанные с инвестиционными проектами по строительству солнечной электростанции в Армавирской области, гидроэлектростанции в Мегри, инфраструктурному развитию ереванского аэропорта «Звартноц» и гюмрийского аэропорта «Ширак», а также бывшего здания МИД Армении. Премьер-министр Армении представил шаги, предпринимаемые в направлении развития экономики Армении, и сообщил, что правительство создает Центр стратегических инициатив, который будет служить платформой для реализации совместных программ в рамках сотрудничества государство-частный сектор. Карен Карапетян отметил, что правительство Армении придает важность обратной связи с инвесторами и предпринимателями и открыто для обсуждения представляющих обоюдный интерес вопросов и формирования комфортного бизнес-климата. Приветствуя инициированные правительством Армении реформы, Эдуардо Эрнекян отметил, что он продолжит осуществлять инвестиционные программы в РА, и одновременно выразил готовность через своего представителя принимать участие в деятельности Центра стратегических инициатив.