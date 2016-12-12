Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году, сообщила Голикова

РИА Новости. Российская экономика полностью адаптировалась и приспособилась к сложившимся условиям на фоне санкций и кризиса, заявила в интервью журналу "Огонек" глава Счетной платы Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, тенденция роста или падения до конца не определилась – пока экономика демонстрирует колеблющуюся динамику. Между тем, сейчас видны "едва-едва заметные сдвиги" в сторону роста. "Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания", — сказала Голикова. По словам главы Счетной платы, в следующем году Россия полностью исчерпает Резервный фонд, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году — это 140 миллиардов рублей (в 2017 году — 1,8 триллиона рублей). Но есть и то, что беспокоит,— рост внутренних заимствований: до 1,9 триллиона рублей в год, что на 680 миллиардов больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам", — сообщила Голикова. Глава Счетной палаты отметила, что в 2017 году правительство продолжит проводить антикризисные мероприятия и создаст новый резерв для поддержки автопрома, сельхозмашиностроения и других отраслей, которые способствуют экономическому росту. По мнению Голиковой, в 2016 году россияне "стали менее эмоционально относиться к тому, что происходит" в экономике. Она подчеркнула, что правительство не пошло на секвестр бюджетных расходов и выделило деньги на импортозамещение и поддержку некоторых отраслей. Фонд национального благосостояния и Резервный фонд были созданы в феврале 2008 года после разделения Стабилизационного фонда. ФНБ является частью механизма пенсионного обеспечения россиян, а Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета и формируется, в основном, за счет нефтегазовых доходов.