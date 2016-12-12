После того как государства, не входящие в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), согласились сократить объемы добычи, цены на "черное золото" подскочили. Утром в понедельник, 12 декабря, баррель сорта Brent стоил 57,89 доллара - на пять процентных пунктов больше, чем в пятницу. Это самая высокая цена на нефть почти за полтора года - с июля 2015 года. Представители стран, не входящих в ОПЕК, договорились о снижении нефтедобычи с государствами картеля на встрече в Вене в субботу, 10 декабря. В частности, Россия обязалась сократить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в день. Это первая подобная договоренность с 2001 года. Вместе с принятым уже раньше аналогичным решением стран ОПЕК она может привести к сокращению мировой нефтяной добычи примерно на 2 процента. По словам президента организации и министра энергетики Катара Мухаммеда бен Салеха ас-Сада, добыча энергоносителя будет снижена на 1,2 млн баррелей в день начиная с января 2017 года.
Нефть подорожала после согласия не входящих в ОПЕК стран сократить добычу
- Бизнес - 12 Декабря 2016, 10:42