Иран подписал соглашение о покупке 80 самолетов Boeing

Государственный авиаперевозчик Ирана Iran Air подписал соглашение с авиаконцерном Boeing на покупку 80 пассажирских лайнеров. Сделка, рассчитанная на 10 лет, включает приобретение 50 самолетов новейшей модели 737 MAX 8, 15 лайнеров 777-300 ER, а также 15 широкофюзеляжных "Боингов" 777-9 для полетов большой протяженности. Это крупнейшая американо-иранская сделка со времен Исламской революции 1979 года. Компания Boeing подтвердила, что сделка, в настоящий момент оценивающаяся в 16,6 млрд долларов, одобрена правительством США. Первый лайнер должен быть поставлен Тегерану в 2018 году. "Соглашение поможет поддержать десятки тысяч рабочих мест в США, которые напрямую связаны с производством и доставкой "Боингов" 777-300ER, и без малого 100 тысяч рабочих мест в авиаиндустрии США, необходимых для осуществления этого заказа",- сказал представитель компании. Эта закупка, которая последовала за подписанным в июне протоколом о намерениях, поможет Ирану модернизировать и расширить свой коммерческий авиапарк. Политические вопросы В сентябре 2016 года американская корпорация Boeing и ее европейский конкурент Airbus получили право заключить многомиллиардные сделки с Ираном на продажу самолетов. Это стало возможным после договора о снятии с Ирана санкции в обмен на прекращение в стране разработки ядерной программы. Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике ядерную сделку с Ираном, а республиканцы в конгрессе пытаются затормозить этот процесс. В ноябре палата представителей конгресса США провела законопроект, позволяющий остановить продажу Ирану гражданских самолетов. Если она будет поддержана в сенате, то это помешает министерству финансов США выдать банковские лицензии на финансирование сделки.