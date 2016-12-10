Майя Косьянчич: Интеграция в ЕАЭС выдвигает торговые вызовы для Армении в сотрудничестве с ЕС

Интеграция в Евразийский экономический союз выдвигает торговые вызовы для Армении в сотрудничестве с Европейским Союзом. Об этом в ответ на запрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am заявила пресс-секретарь Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. По ее словам, рамки потенциального сотрудничества Армении и ЕС в экономике должны учитывать обязательства Армении, вытекающие из ее членства в Евразийском экономическом союзе. «Членство в ЕАЭС само собой не является препятствием для сотрудничества Армении с Европейским Союзом в сфере экономики и торговли, но интеграция в ЕАЭС, тем не менее, ставит препятствия. Например, таможенный союз в рамках ЕАЭС не позволяет Армении заключить льготное торговое соглашение с ЕС, которое повлияло бы на тарифы. Тем не менее, мы с самого начала пояснили, что Армения сама должна учитывать свои новые обязательства, возникшие после вступления в ЕАЭС», - отметила Майя Косьянчич. Эта оценка, продолжила она, должна быть дана, в первую очередь, армянскими переговорщиками. «Обязательства сторон должны быть ясными в момент заключения соглашения. Новая ситуация, очевидно, скажется на будущем уровне экономического и торгового сотрудничества между Арменией и ЕС, но уровень наших амбиций относительно этой части соглашения, как и по другим частям, остается высоким», - подытожила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщает news.am.