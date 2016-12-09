Армения получит последний, 50-миллионный транш от Всемирного банка

/АРКА/. Всемирный банк работает над разработкой стратегический план сотрудничества с Армении на последующие годы, сообщила в пятницу журналистам старший экономист Всемирного банка в Армении Гоар Гюлумян. Совет исполнительных директоров Всемирного банка накануне утвердил предоставление Армении последнего четвертого транша кредита в размере $50 млн. в рамках программы по Финансированию политики развития Армении (DPF – 4). Программа была рассчитана на 2013-2016 гг., ее общая стоимость составляет $247 млн. и это последняя из предусмотренных четырех программ, выделяемая сумма по которым направляется напрямую в бюджет. "Ведется работа по диагностике сфер и разработке исследования, которое выявит те основные направления нашего последующего сотрудничества, по которым мы будем осуществлять программы бюджетного содействия или иные инвестиционные и кредитные проекты в последующие годы", - сказала Гюлумян. По ее словам планируется, что разработка стратегии продлится ориентировочно до мая 2017 года, после чего документ будет обсужден Советом директоров Всемирного банка, выявлены основные направления сотрудничества, проведены переговоры и согласования, после чего можно будет говорить о конкретных планах, программах и суммах. В целом, Армении, которая с 1992 года является членом Всемирного банка и с 1993 года – Международной ассоциации развития (МАР), было предоставлено $ 2,3 млрд.