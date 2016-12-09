Правительство Армении разработало проект закона «Об иностранных инвесторах» и намерено обсудить его с потенциальными инвесторами. Об этом сегодня в ходе парламентских слушаний заявил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

По его словам, разрабатывается и концепция, которая будет вынесена на публичное обсуждение.

«Миру нужно открыть инвестиционную привлекательность Армении. Будут организованы форумы, важную роль может сыграть дипломатический корпус», сказал Караян.

Он отметил, что правительство предпринимает активные шаги по реформированию налоговой и таможенной сфер, переводу всех услуг в систему «единого окна».

По его словам, в рамках Фонда развития Армении для всех инвесторов создано единое «окно», целью которого является представление возможностей ЕАЭС и его 170-миллионного рынка. Есть также сведения о возможностях Ирана.