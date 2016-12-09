Всемирный банк изменил на нулевой прогноз по росту экономики Армении по итогам 2016 года

/АРКА/. Всемирный банк изменил на нулевой прогноз по экономическому росту в Армении по итогам 2016 года, сказала в пятницу журналистам старший экономист, соруководитель программы Всемирного банка в Армении Гоар Гюлумян.

В своем предыдущем прогнозе Всемирный банк ожидал, что экономический рост Армении в 2016 году составит 1,9%.

Гюлумян назвала разочаровывающими развития в экономике Армении в последние месяцы, начиная с июля, поскольку после экономического роста в первом квартале в 4,5% армянская экономика перешла в стадию спада, и с июля по октябрь отмечается ежемесячное сокращение экономической активности.

По ее словам, согласно официальным данным в третьем квартале экономический спад составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

"В соответствии с этими показателями мы также пересматриваем свои прогнозы. Если еще в октябре наши ожидания по экономическому росту в Армении по итогам года были положительными – 2,4% на 2016 год, на 2017 год – 2,8%, а на среднесрочную перспективу – до 3%, то сейчас на основе показателей за январь-октябрь, когда показатель экономической активности составил всего 0,4% мы также пересмотрели прогнозы, согласно которым не прогнозируется положительного экономического роста по итогам года в Армении, который в лучшем случае достигнет нулевого показателя в 2016 году", - сказала Гюлумян.

При этом она подчеркнула, что на основе данных исследований ВБ считает, что прогнозы на 2017 год не превысят 2%, а в среднесрочной перспективе – в пределах 2-2,5%.

Согласно данным Нацстатслужбы, показатель экономической активности Армении, по предварительным статистическим данным, в январе-ноябре 2016 года вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2015 года. При этом в октябре текущего года к октябрю прошлого года экономическая активность снизилась на 7,8%.

Следует отметить, что рост экономической активности со второй половины года начал замедляться. Так, по итогам 6 месяцев экономическая активность составляла 4,8%, за январь-июль – 3%, за январь-август – 2,4%, январь-сентябрь – 1,6%.

Центральный банк Армении понизил экономический рост Армении по итогам 2016 года, установив в пределах 1,3-1,8%.

Согласно госбюджету, рост ВВП в Армении на 2016 год запланирован в размере 2,2%, а на 2017 год – 3,2%. По последнему прогнозу ВБ, экономический рост республики в 2016 году составит 1,9%, МВФ также прогнозирует 1,9% рост, ЕАБР ожидает рост в 2%, Fitch - до 2%, Moody’s ожидает замедление роста ВВП Армении в 2016 году до 2,2%.