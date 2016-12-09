МВФ предоставит Армении около $21 млн. в рамках программы EFF

/АРКА/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7-го декабря завершил четвертую итоговую проверку реализации программы "Расширенное финансирование" (EFF) в Армении, в результате которой фонд утвердил предоставление финансирования в размере 15,65 млн. SDR (специальные права заимствования) или около $21,24 млн., доведя общую сумму ассигнований до 66,52 млн. SDR или порядка $90,28 млн., отмечается в сообщении МВФ. Завершая итоговую проверку, Исполнительный совет одобрил также заявку правительства Армении об изменении критерия исполняемости по бюджетному балансу на конец декабря 2016 года. Недовыполнение по линии доходов было обусловлено, в основном, внешними факторами, а более высокие капитальные расходы, которые осуществляются за счет внешнего финансирования на льготных условиях, в основном, отображают преодоление прошлого недовыполнения и обеспечивают определенное антицикличное содействие. По словам первого заместителя управляющего директора Дэвида Липтона, результаты программы, в основном, удовлетворительны, несмотря на то, что неблагоприятные внешние развития привели к сдерживанию внутреннего спроса, низким доходам и снижению цен. "Что касается будущего, трудности в перспективе сохраняются, что требует приложения усилиий по обеспечению политики макроэкономической стабильности и стимулирования стабильного и инклюзивного роста", - отметил Липтон. Он отметил, что недовыполнение доходов наряду с антицикличным перевыполнением программ с внешним финансированием увеличат дефицит 2016 года. Тем не менее власти остаются приверженными налогово-бюджетной консолидации и стабильности долга, что отражается в налогово-бюджетной политике, целью которой является поддержание долга на уровне менее 60% от ВВП. "В этом контексте они разработали программу налогово-кредитной консолидации на 2017 и последующие годы. Будет придана важность осуществлению этой программы. Более того, новый Налоговый кодекс будет способствовать консолидации, однако важно осуществление мероприятий, направленных на определение приоритетности и улучшение мониторинга капитальных расходов с внешним финансированием, а также усиление администрирования доходов", - отметил Липтон. Он напомнил о том, что смягчение условий денежно-кредитной политики Центрального банка в прошлом году способствовало снижению основных процентных ставок рынка и началу восстановления банковского кредитования. "В ближайшее время целью должно стать приближение инфляции к целевым 4% (заложенным ЦБ Армении) с одновременным сохранением гибкости валютных курсов для противостояния внешним потрясениям и усилением конкурентоспособности. Новые требования к пополнению капитала с учетом финансовой стабильности ЦБ Армении помогут повысить устойчивость финансового сектора и укрепить макропруденциальное поле", - отметил Липтон. Он считает, что последовательность в структурных реформах необходима для стимулирования стабильного и инклюзивного роста. Внутренняя конкуренция и укрепление процедурных реформ являются приоритетными для создания устойчивой экономики с лидирующим частным сектором. "В этом контексте важным шагом является осуществление властями планируемых изменений по усовершенствованию защиты экономической конкуренции", - отметил Липтон. Программа «Расширенное финансирование» МВФ общей стоимостью в 82,21 млн. SDR или $111,57 млн. была утверждена 7 марта 2014 года.