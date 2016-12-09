Портфель кредитов Армении от Евразийского банка – $490 млн.

Портфель кредитов Армении от Евразийского банка развития составляет уже $490 млн. Об этом заявил 9 декабря в Национальном Собрании руководитель представительства ЕАБР в республике Сергей Игнатов, выступая на парламентских слушаниях «Экономическая составляющая внешней политики Армении». Организаторы слушаний – ереванское представительство ОБСЕ и армянский филиал фонда Фридриха Эберта. Общий объём кредитов банка, из средств Евразийского фонда стабилизации и развития, достиг примерно $2,7 млрд., из них около 2 млрд. приходится на Белоруссию, 180 млн. – на Киргизию и 490 млн. – на Армению. В том числе 150 млн. приходится на 4-ую очередь строительства бетонной автотрассы «Север – Юг» (2-ой транш по кредиту был предоставлен накануне). ЕБАР финансирует строительство самого южного участка трассы Мегри – Каджаран (от границы с Ираном в горные регионы Сюникской области). Ещё $40 млн. выдано на развитие сетей орошения (увеличение орошаемых территорий на 10 тыс. га). 300 млн. выданы в качестве бюджетного кредита, по $100 млн. в 2016 – 2018 гг. Об этом сообщает news.am.