Beeline улучшил тарифные планы мобильного интернета Drive

Beeline сообщает об улучшении условий постоплатных тарифных планов (ТП) мобильного интернета Drive. Теперь, в ТП Drive 5, Drive 15 и Drive 40 за ту же ежемесячную плату будет предоставляться больше высокоскоростного Интернета - 8, 20 и 50 ГБ вместо прежних 5, 15 и 40 ГБ соответственно.Кроме этого, действуют специальные условия приобретения 4G WiFi роутеров с ТП Drive. При подписке на любой из постоплатных ТП Drive на 18 месяцев, абоненты получат Beeline 4G WiFi роутер LO2Hi всего за 100 драмов, а при подписке на 12 месяцев - за 5000 драмов.«На протяжении последних месяцев Beeline самым активным образом расширяет покрытие новой 4G сети, которая позволяет достичь скорости мобильного интернета до 70 Мб/с. Мы также обновили клиентское оборудование, и новые 4G WiFi роутеры, которые мы предоставляем абонентам – отличный инструмент для организации беспроводной сети дома или в офисе. Теперь абоненты мобильного интернета Drive будут ежемесячно получать еще больше высокоскоростного интернета и смогут в полной мере насладиться простотой удобством и высокой скоростью интернета Beeline на своих компьютерах, ноутбуках, телефонах и планшетах одновременно», - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.Отметим, что в тарифном плане Drive 15 после израсходования высокоскоростного объема и до конца календарного месяца Интернет будет предоставляться в два раза быстрее - со скоростью до 1024 Кбит/сек, вместо прежних 512 Кбит/сек. Также Beeline снизил ежемесячную плату для архивированных тарифных планов Drive 8, 20 и 50.Дополнительную информацию о ТП Drive можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.