Парламент Армении принял бюджет

Парламент Армении на заседании в четверг 83 голосами "за", 24 голосами "против" и одним воздержавшимся принял госбюджет страны на 2017 год. За основной финансовый документ проголосовали фракции Республиканской партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн", а также независимые депутаты. Пользуясь терминологией премьер-министра, "драйвово" против бюджета проголосовали все оппозиционные фракции, которые назвали его шагом назад от ожидаемого экономического развития, подчеркнув, что предусмотренные в нем минималистские показатели не позволят обеспечить развитие и решение социальных проблем, пишет агентство "АРКА". Как отметил, представляя итоговый вариант документа, министр финансов Армении Вардан Арамян, в ходе обсуждений депутаты представили 340 предложений, предусматривающие повышение расходов на 110 млрд. драмов, однако в итоговом варианте госбюджета многие из них не были учтены. По словам министра, наоборот, принято решение сократить расходы на 16,1 млрд. драмов, а Резервный фонд правительства – увеличить на 8 млрд. драмов. При этом он отметил, что изменения отразились в основном на номинальных показателях и связаны исключительно с изменением курса валюты, который произошел с момента первого представления бюджета в сентябре по сей день. "В результате предусмотрено, что совокупные доходы госбюджета на 2017 год составят 1 трлн. 210 млрд. драмов (соотношение доходов к ВВП - 22,4%), из них налоги – 1 трлн. 135 млрд. драмов. Расходы составят 1 трлн. 360 млрд. драмов (соотношение расходов к ВВП – 25,2%), а дефицит – 150 млрд. драмов (соотношение дефицита к ВВП – 2,8%)", - цитирует Арамяна издание. В то же время номинальный объем госдолга Армении в 2017 году составит предположительно $6,245 млрд., против ожидаемых по итогам 2016 года $5,849 млрд. В 2017 году согласно проекту госбюджета ожидается реальный рост ВВП в 3,2% при низкой инфляции в 2,4%. Согласно госбюджету Армении на 2016 год расходная статья составляет 1 трлн. 377 млрд. драмов (соотношение расходы/ВВП 25,3%), а доходная – 1 трлн. 186,3 млрд. драмов (соотношение доходы/ВВП 21,8%) при дефиците в 197 млрд. драмов (соотношение дефицит/ВВП 3,5%). ($1 – 482,26 драма), напоминает агентство.