Премьер: Это хороший повод ввести экстренный режим

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил таможенной службе работать и в новогодние праздники. Об этом он заявил на заседании Правительства 8 декабря. Обратившись к начальнику Комитета госдоходов при Правительстве Вардану Арутюняну, он заметил, что в КГД уже ведётся работа по распределению обязанностей среди аппарата в новогодние праздники.

Премьер сказал, что это хороший повод ввести экстренный режим, чтобы выявить слабые места и сделать выводы.