Хачатуров продал Росгосстрах?

Новым владельцем «Росгосстраха» станет один из крупнейших российских банков, сообщает«Газета.ru» в четверг, 8 декабря, со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник издания не раскрыл деталей сделки. Ключевым владельцем «Росгосстраха» считаются структуры, связанные с президентом группы компаний Данилом Хачатуровым 54, напоминает издание. 52% акций «Росгосстраха» владеет «РГС холдинг», 10,5% — «РГС активы», 6,7% — «Управление сбережениями» (доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ), 5,33% — «Атон». В апреле стало известно, что банк ВТБ получилне более 5% компании. ВТБ стал владельцем акций страховой компании «Росгосстрах» в результате сделки по продаже доли в компании «КС-Холдинг». В банке поясняли, что в декабре 2015 года финансовая организация завершила сделку по продаже 49 обыкновенных акций «КС-Холдинг» номиналом 100 000 рублей каждая. В качестве оплаты ВТБ принял именные акции ОАО «Рогосстрах» 6 млрд рублей. «Росгосстрах» является крупнейшей в стране страховой компанией с сетью из более 3500 офисов. Об этом сообщает Форбс.