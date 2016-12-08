Сечин доложил Путину о завершении приватизации «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о продаже 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Покупателями стали Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority, которые получат по 9,75% «Роснефти»$17,5 млрд за два месяца Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину в Кремле о завершении сделки по приватизации компании, говорится на сайте Кремля. В бюджет от приватизации поступит €10,5 млрд (721,25 млрд руб. по курсу ЦБ на 7 декабря), сказал Путин. А вместе с контрольным пакетом «Башнефти», которую «Роснефть» купила 12 октября за $5,3 млрд, — $17,5 млрд, добавил он. «Даже в первой части — это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий 2016 год», — подчеркнул Путин. Покупателями 19,5% «Роснефти» стал консорциум из крупнейшей в мире трейдерской компании Glencore и суверенного Qatar Investment Authority (по данным на июнь, у него под управлением было $335 млрд). «Надеюсь, что их приход в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании и, соответственно, в конечном итоге будет приводить к росту капитализации», — отметил президент​. Glencore и Qatar Investment Authority получат по 50% в этом консорциуме, уточнил Сечин (цитата по «РИА Новости»). То есть эффективная доля каждого покупателя — 9,75%. Это третий по размеру пакет после государственного «Роснефтегаза» (его доля снизится с 69,5 до 50% плюс три акции) и BP (19,75%). Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/business/07/12/2016/58484f239a7947a8a7ee0f6e?from=main