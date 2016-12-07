Иран деноминирует валюту, за ним могут последовать другие страны региона

Иран заявил о деноминации национальной валюты риала и возвращении к старой иранской валюте - туману. В свою очередь, президент Турции Эрдоган объявил войну доллару. Он сказал, что Турция будет торговать с Россией, Ираном и Китаев в национальных валютах. Эрдоган заявил, что валютные спекулянты влияют на экономику и политику, и он освободит мир от диктата доллара. Тем не менее, турецкая лира переживает сейчас крайне сложный период. В соседнем же Азербайджане днем с огнем не могут найти доллары – манат падает уже много месяцев, и даже некоторая стабилизация цен на нефть не может его спасти. Грузинский лари сегодня также зафиксировал антирекорд, и в Грузии, как и в других странах региона заговорили о вероятности деноминации. Иран открыл всем путь. В Армении о курсе валюты говорят или ничего, или хорошо.