Можно ли было снизить тарифы на газ больше?

В ходе Правительственного часа в парламенте депутат Никол Пашинян спросил премьер-министра Карена Карапетяна о тарифах на газ. Он сказал, что в 2011 году втайне от общества цены на газ повысили, а потом оказалось, что Армения должна Газпрому 300 млн. долларов.

«После выборов газ и электроэнергия подорожали официально, такой опыт есть. Так вот, если выборы будут удачными для вашей партии, и правительство продолжит работу, можете ли вы гарантировать, что после выборов газ и электроэнергия не подорожают, или Армения в связи с понижением не заплатит очередным стратегическим объектом?» - спросил Никол Пашинян.

«После выборов цены на газ не повысятся. И Армения не заплатит стратегическим активом», сказал Карен Карепетян.

Депутат Тигран Уриханян заметил, что долг в 300 млн. возник, когда Карен Карапетян работал в Газпроме. «Прошу ответить в этом контексте: можно ли было еще больше снизить тарифы на газ, и интересы какой страны мы с вами отстаиваем?» - спросил Уриханян.

Карен Карепетян сказал, что когда заключалась сделка, он уже был не в АрмРосГазпроме.

«Кроме того, считаю сделку правильной, поскольку армянская сторона, как и Газпром не получали дивидендов. Я не вижу ничего алогичного в том, что ты платишь своими активами, если давит внешний долг. Я не думаю, что можно было снизить тарифы больше.

Во все времена тарифы на газ были максимально низкими для Армении. Я недавно сказал, что в какой-то момент можно было объявить тендер на поставки газа в Армению. Но возникла опасность, что региональная цена, которая сформируется на границе, подскажет Газпрому не соглашаться на скидки. Я знаю, что в Армению ни разу не поставлялся газ по ценам выше региональных», сказал он.