/АРКА/. Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" за январь-ноябрь 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 11%, составив 1 916 522 пассажиров, сообщила в среду пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. При этом в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 в аэропорту "Звартноц" зарегистрирован рост пассажиропотока на 29%. За отчетный период объем грузоперевозок через ереванский аэропорт "Звартноц" составил 15 848 тонн грузов, что на 84,1% больше аналогичного показателя 2015 года. ЗАО "Армения - Международные аэропорты" эксплуатирует аэропорт "Звартноц" в соответствии с 30-летним соглашением о концессионном управлении, подписанным с армянским правительством в 2001 году. Собственником компании является аргентинская компания American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнeкяну.