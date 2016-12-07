Нефть на торгах в среду вновь начала дешеветь

Нефть марки Brent на торгах в среду с утра опустилась ниже отметки в 53,6 доллара за баррель. Нефть американской марки WTI снизилась до 50,54 доллара за баррель. Еще в начале недели Brent торговалась выше 55 долларов, а WTI - выше 52 долларов за баррель. СМИ связывают снижение цен с опасениями по поводу того, что страны ОПЕК не смогут выполнить взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи нефти. Члены ОПЕК 30 ноября договорились сократить объемы добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, а Россия обещала сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Это привело к росту цен на нефть. СМИ сообщают, что теперь инвесторы начали сомневаться в том, что страны ОПЕК в реальности смогут ограничить добычу нефти, тем более с учетом того, что в ноябре добыча выросла как в России, так и в странах ОПЕК. Многие эксперты ранее выражали сомнения в том, что эффект от решения ОПЕК будет иметь долгосрочное влияние на рынки. В банке Goldman Sachs сомневаются, что ОПЕК и Россия смогут выполнить решение организации в полной мере. Однако даже если это произойдет, цены на нефть вырастут лишь в краткосрочной перспективе. Потери рынка заменят производители из США и других стран. Похожего мнения придерживаются в российском министерстве финансов. Недавно назначенный глава министерства экономического развития Максим Орешкин в начале ноября, когда он был заместителем министра финансов, объяснил, что ведомство не ждет роста цен на нефть. Орешкин ожидает, что рост добычи нефти в Иране, Ираке и США поможет поддержать предложение на рынке.