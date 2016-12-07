РА присоединится к Общей Европейской авиационной зоне и получит доступ к 500 млн-ому рынку - ГУГА

Для проведения переговоров вокруг договора «Об Общей Европейской авиационной зоне» между Республикой Армения и Европейским Союзом 1 декабря текущего года Совет ЕС предоставил мандат, позволяющий Европейской комиссии начать переговоры с Арменией. Об этом сообщают из Главного управления гражданской авиация при правительстве РА и отмечают, что в связи с этим считают необходимым разъяснить следующее: «В 2013 году, после принятия политики «Открытого неба», авиационные власти РА начали осуществлять на международных площадках широкомасштабную работу с целью представления новых возможностей рынка РА и осуществления новой политики. Еще два года назад начались неофициальные обсуждения с коллегами из ЕС относительно вопроса присоединения Армении к Общей Европейской авиационной зоне, по результатам которых 5-6 февраля 2015 года состоялась миссия по сбору фактов представителей Генеральной дирекции мобильности и транспорта Европейской Комиссии (DGMOVE) в Республику Армения, а согласно решению премьер-министра РА 521-А от 23 июня 2015 была создана рабочая-переговорная группа во главе с Сергеем Аветисяном, в Брюсселе был проведен ряд рабочих обсуждений по части переговоров и заключения договора. В результате, 1 декабря текущего года Совет ЕС принял мандат, позволяющий Европейской комиссии начать официальные переговоры с РА. В ближайшем будущем планируется сформировать рабочие группы ЕС и РА и перейти к этапу официальных переговоров, в рамках которого будет обсужден и согласован текст договора, после чего состоится его подписание. По предусмотренному соглашению Армении присоединиться к Общей Европейской авиационной зоне, в результате чего между Арменией и ЕС будет действовать более либеральный авиационный режим, а авиакомпаниям будет предоставлена возможность без ограничений эксплуатировать маршруты и, следовательно, использовать возможность обслуживания на равных условиях 500 млн-ого рынка. Об этом сообщает tert.am.