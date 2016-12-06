Обмен электроэнергией между Арменией и Ираном вырастет в четыре раза

/АРКА/. Обмен электроэнергией между Ираном и Арменией в ближайшее время возрастет с 300 до 1200 МВт. Об этом заявил министр энергетики Ирана Хамид Читчиан на открытии 14-го заседания армяно-иранской межправкомиссии с участием министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашота Манукяна, сообщает mehrnews.com. По словам Читчиана, темами заседания стали реализация проекта строительства третьей линии электропередач, транзитного коридора Север-Юг, трубопровода от Персидского залива до Черного моря. «Создание инфраструктуры и строительство новых линий электропередач повысит объем и мощность перетоков электроэнергии между двумя сторонами. Реализация проекта по строительству третьей ЛЭП позволит увеличить объем перетоков электроэнергии между Арменией и Ираном в четыре раза», - сказал он. Он выразил готовность иранской стороны активизировать экономическое сотрудничество с Арменией. Сегодня Армения получает из Ирана в год порядка 365 -370 млн. кубометров газа, который перерабатывается в электроэнергию,поставляемую обратно в ИРИ. Ранее сообщалось, что Иран утроит экспорт газа в Армению до 2019 года и осуществит газовые поставки в Грузию через армянскую территорию. В частности, Тегеран планирует увеличить экспорт природного газа в Армению с 1 млн.кубометров газа в сутки до 3 млн. кубометров.