/АРКА/. На контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" скопились 232 машины, в том числе 223 грузовика, 9 автобусов (всего 330 человек), сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении. Согласно информации, полученной из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, "Верхний Ларс" по положению на 08:00 вторника открыт для легковых автомобилей при использовании цепей антискольжения. Накануне МИД Армении сообщил, что люди, застрявшие на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", обеспечены едой и предметами первой необходимости, в случае необходимости им оказывается первая медицинская помощь.