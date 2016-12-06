«Айкакан жаманак»: Казино – локомотив экономики Армении

  • Lragir.am
  • Бизнес - 06 Декабря 2016, 11:06
«Айкакан жаманак». «В Армении сфера услуг отмечает наиболее быстрый рост. Во всяком случае,  об этом свидетельствует официальная статистика. За первые десять месяцев текущего года в этой сфере был отмечен 7.7% рост.  

Были сведения о том, что двузначный рост сферы услуг происходит за счет увеличения посещаемости казино.

Однако нет официальных данных, подтверждающих эту информацию.  Вчера Национальная статистическая служба Армении опубликовала Статистический ежегодник, в котором косвенно содержатся эти данные.

Таким образом, в областях Армении и Ереване объем услуг вырос на 12-5 % или, максимально, на 10 % и только в Котайке приблизительно на  90 %. Выходит, что локомотивом нашей экономике являются казино», - пишет газета «Айкакан жаманак».

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