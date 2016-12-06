«Айкакан жаманак»: Казино – локомотив экономики Армении

«Айкакан жаманак». «В Армении сфера услуг отмечает наиболее быстрый рост. Во всяком случае, об этом свидетельствует официальная статистика. За первые десять месяцев текущего года в этой сфере был отмечен 7.7% рост. Были сведения о том, что двузначный рост сферы услуг происходит за счет увеличения посещаемости казино. Однако нет официальных данных, подтверждающих эту информацию. Вчера Национальная статистическая служба Армении опубликовала Статистический ежегодник, в котором косвенно содержатся эти данные. Таким образом, в областях Армении и Ереване объем услуг вырос на 12-5 % или, максимально, на 10 % и только в Котайке приблизительно на 90 %. Выходит, что локомотивом нашей экономике являются казино», - пишет газета «Айкакан жаманак».