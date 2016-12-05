/АРКА/. Порог беспошлинной трансграничной интернет-торговли на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется поэтапно понизить, начиная со второго года действия Таможенного кодекса ЕАЭС. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение Евразийский межправительственный совет дал совету Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 ноября. В частности, предлагается по итогам первого года действия Таможенного кодекса снизить порог беспошлинной торговли до 500 евро в течение месяца, пошлина сверх этой нормы составит 30% с суммы, превышающей порог, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет действия кодекса порог должен быть снижен до 200 евро без учета частоты перемещения, пошлина сверх этой нормы составит 15% с суммы, превышающей порог, но не менее 2 евро за 1 кг.
Порог беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС снизят до 500 евро в 2018 году
- Бизнес - 05 Декабря 2016, 16:48