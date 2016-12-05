Цена на нефть впервые с июля 2015 года превысила $55

Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник выросла более чем на 1%, впервые почти за полтора года превысив отметку $55. Рост нефтяных котировок привел к новому укреплению рубля Стоимость барреля Brent на бирже ICE в понедельник, 5 декабря 2016 года, впервые с 24 июля 2015 года поднялась выше $55, свидетельствуют данные торгов. На максимуме цена барреля Brent достигла отметки $55,2, что на 1,36% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим стоимость барреля нефти марки WTI впервые с 16 июля 2016 года поднялась выше $52. Рост нефтяных котировок привел к новому укреплению рубля. Валютные торги на Московской бирже утром 5 декабря начались ростом курса доллара, однако ближе к обеду рубль перехватил инициативу, и уже около 12:30 мск курс доллара снизился до 63,34 руб., что на 0,85% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к рублю опускался в понедельник до 67,58 руб., что на те же 0,85% ниже уровня закрытия торгов пятницы, 2 декабря.

